Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В КЧР повышенный спрос на нефтепродукты вызвал локальные перебои

В Карачаево-Черкесии зафиксировали повышенный спрос на нефтепродукты, который привел к локальным перебоям в работе независимых операторов АЗС. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что оперативная группа правительства контролирует обстановку, а возникающие проблемы решаются во взаимодействии с крупными поставщиками. Отмечается, что сетевые компании ежедневно пополняют запасы топлива.

«Поручил правительству республики продолжить ежедневный мониторинг наличия топлива и ценовой ситуации, поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и оперативно принимать все необходимые меры для стабильного обеспечения жителей и жизнеобеспечивающих организаций региона», — написал господин Темрезов.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд