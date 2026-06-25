В КЧР повышенный спрос на нефтепродукты вызвал локальные перебои

В Карачаево-Черкесии зафиксировали повышенный спрос на нефтепродукты, который привел к локальным перебоям в работе независимых операторов АЗС. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что оперативная группа правительства контролирует обстановку, а возникающие проблемы решаются во взаимодействии с крупными поставщиками. Отмечается, что сетевые компании ежедневно пополняют запасы топлива.

«Поручил правительству республики продолжить ежедневный мониторинг наличия топлива и ценовой ситуации, поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и оперативно принимать все необходимые меры для стабильного обеспечения жителей и жизнеобеспечивающих организаций региона», — написал господин Темрезов.

Константин Соловьев