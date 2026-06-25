Два голкипера «Зенита» вошли в число претендентов на приз имени Льва Яшина

Сразу два голкипера петербургского «Зенита» вошли в число претендентов на ежегодную награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Приз, учрежденный в 1960 году, традиционно вручается лучшему голкиперу по итогам сезона Российской премьер-лиги и Кубка России. В список номинантов включены вратари Денис Адамов и Евгений Латышенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адамов и Латышенок номинированы на вратарскую премию «Коммерсанта»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Адамов и Латышенок номинированы на вратарскую премию «Коммерсанта»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

27-летний Денис Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В разные годы выступал за молодежную команду клуба и «Краснодар-2», а в РПЛ дебютировал в 2020 году в матче против московского «Динамо». В 2021 году перешел в «Сочи», а летом 2023 года стал игроком «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых дебютировал в Кубке России в игре против калининградской «Балтики». За карьеру голкипер провел 168 матчей, пропустил 220 мячей и 46 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Евгений Латышенок также является воспитанником системы «Краснодара». Профессиональную карьеру начал в «Краснодаре-2», а затем продолжил выступления в «Балтике», где стал серебряным призером Первой лиги сезона-2022/23. В мае 2024 года впервые получил вызов в сборную России. За карьеру вратарь сыграл 173 матча, пропустил 181 гол и оформил 63 «сухие» встречи.

Приз имени Льва Яшина считается одной из главных индивидуальных наград для вратарей в российском футболе. Он вручается с 1960 года, а победителя определяют по итогам экспертной оценки и голосования, которое продолжается.

Матвей Николаев