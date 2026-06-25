В Ярославле в третий раз не смогли продать здание камерного театра

В Ярославле не нашлось желающих приобрести объект культурного наследия «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913 г., в котором ранее располагался камерный театр. Протокол подведения итогов аукциона был опубликован 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«На дату окончания приема заявок от претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки. Таким образом, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся»,— говорится в протоколе.

Это была уже третья попытка властей продать историческое здание с земельным участком за 94 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после смерти основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова Ярославский камерный театр вошел в состав государственного ТЮЗа и покинул здание на улице Свердлова, принадлежащее мэрии. Затем объект включили в план приватизации. Власти поясняли, что зданию нужен капремонт.

Алла Чижова