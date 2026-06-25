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В Ярославской области ожидают грозу с дождем

В Ярославской области в ближайший час прогнозируется гроза с кратковременным дождем. Об этом предупреждает канал «РСЧС» в «Максе».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вместе с грозой в регионе поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе до 21:00 25 июня.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов»,— призывает «РСЧС».

Алла Чижова

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