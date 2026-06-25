В Ярославле суд взыскал с компании 800 тысяч рублей долга по зарплате строителям

В Ярославле суд взыскал с местной строительной компании 841 тыс. руб. в качестве задолженности по оплате труда. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суд обратились 11 работников организации, которые не получили зарплату за выполнение трудовых обязанностей. В июне в отделение судебных приставов поступили судебные приказы о взыскании долга с организации.

«Судебный пристав незамедлительно обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковском счете организации, с которого и была удержана вся сумма долга»,— сообщили в управлении.

К настоящему моменту сотрудники получили зарплату.

Алла Чижова