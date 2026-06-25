В Рыбинске на пожарной каланче хотят видеть смотровую площадку

В Ярославской области инвесторам предлагают сделать смотровую площадку на пожарной каланче в Рыбинске. Соответствующее предложение размещено на региональном инвестиционном портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Смотровую площадку предлагается организовать на объекте культурного наследия федерального значения «Пожарная каланча», 1842 - 1870 е гг. С пожарной каланчи открываются виды на центральные улицы города и реку Черемуху. Преимуществом локации называются пешая доступность до ключевых достопримечательностей и богатая история здания.

Предложение направлено на развитие туризма. Как указывается на сайте, в 2024 году Рыбинск посетили 548 тыс. человек, а средняя продолжительность пребывания туристов составляет два дня.

Каланча была построена в 1842 году вместе с каменной полицейской частью. В 1870 году к зданию полицейского управления пристроили каменную пожарную часть. В 1911 году строения пострадали из-за пожара. Новую каланчу построили сразу, ее основанием служила сгоревшая. Автором проекта стал местный архитектор И.К. Хотин. В начале XX века сооружение являлось уникальным ввиду своей высоты (48 метров) и способа строительства (особая каркасная технология).

Алла Чижова