Седьмой созыв областного парламента принял рекордное количество законов

Седьмой созыв Законодательного собрания Ленинградской области, начавший работу в сентябре 2021 года, завершает свои полномочия в сентябре 2026 года. За прошедшие пять лет региональный парламент принял 866 областных законов, сообщил председатель ЗакС Ленобласти Сергей Бебенин на пресс-конференции по итогам работы седьмого созыва 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЗакС Ленобласти Сергей Бебенин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель ЗакС Ленобласти Сергей Бебенин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Почти 45% всех принятых законов внесены на рассмотрение самими депутатами, что, по мнению спикера парламента, говорит о высокой законодательной инициативности. 380 законопроектов внесены депутатами фракции «Единая Россия», 15 — ЛДПР, 6 — «Справедливой Россией» и 2 — КПРФ. Кроме этого, региональный ЗакС направил 49 законодательных инициатив по внесению в Госдуму проектов федеральных законов и поправок к ним и 89 обращений в адрес правительства и Федерального собрания РФ. Предыдущий рекорд по количеству принятых законов принадлежал третьему созыву областного парламента.

Среди направлений, которые были приоритетными для законодателей в последние годы, господин Бебенин выделил здравоохранение, ЖКХ и ТЭК, а также дороги. С недавнего времени в повестке работы парламента все чаще появлялись вопросы экологии, но в большинстве случаев, по оценке спикера областного ЗакС, внимание к этим темам раздувалось по необоснованным поводам. В новом созыве основными направлениями работы депутатов останутся поддержка граждан, в том числе участников СВО и их семей, выполнение социальных обязательств и инфраструктурное развитие региона, заявил председатель ЗакС Ленобласти.

Как уже писал «Ъ Северо-Запад», 24 июня состоялось последнее плановое заседание областного парламента седьмого созыва. Но в связи с тем, что некоторые федеральные нормативные акты требуют уточнения законодательства на региональном уровне, возможно, парламент в текущем составе будет собираться на внеочередные пленарные заседания, уточнил господин Бебенин.

Александра Тен