В Ярославле выбрали 10 объектов для переименования в честь победы «Локомотива»

В Ярославле в честь двукратного обладателя Кубка Гагарина могут переименовать Советскую площадь, Московский проспект или улицу Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев по итогам первого этапа голосования за новое название городского объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Участники голосования предложили дать новое имя, например, улице Институтской, Московскому проспекту, парку "Нефтяник". Также в число популярных вариантов для смены названия вошли Советская площадь, проспект Фрунзе, площадь Ярославль-Главный, сквер Победы, улица Гагарина, площадь Труда и "Арена-2000"»,— рассказал губернатор.

Самыми распространенными вариантами наименования элемента улично-дорожной сети стали «Локомотива» и «Чемпионов». Окончательный выбор и по месту, и по названию сделают жители региона на голосовании, которое продлится с 1 по 15 июля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предложение о присвоении улице или проспекту в Ярославле озвучил Михаил Евраев на чемпионском параде, прошедшем сразу после второй победы хоккейной команды «Локомотив» в Кубке Гагарина.

Алла Чижова