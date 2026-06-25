Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 160 человек

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 164 человек, сообщила временный президент страны Делси Родригес. Ранения получил 971 житель, передает агентство AFP.

Сегодня в Венесуэле было зафиксировано два землетрясения — магнитудой 7,2 и 7,5. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе закрыто метро, разрушены десятки зданий. Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Направить спасателей в республику предложили США, Франция и Испания. Германия готова предоставить шесть военных самолетов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.

Подробности — в материале «Ъ».