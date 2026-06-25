США и Сальвадор направят спасателей и медиков в Венесуэлу после землетрясений

США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, сообщил отвечающий за гуманитарные вопросы чиновник Госдепартамента США Джереми Левин.

Как сообщает New York Times, США координируют свои действия с партнерами в правительстве Венесуэлы. Госдеп уже мобилизовал группу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, добавил он.

О намерении помочь Каракасу также сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле. По его словам, страна готова направить 300 спасателей и парамедиков с оборудованием и медикаментами.

В Венесуэле произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Власти сообщили об обрушении зданий в Каракасе, также было повреждено здание главного международного аэропорта в Майкетии.