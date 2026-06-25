США и Сальвадор направят спасателей и медиков в Венесуэлу после землетрясений
США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, сообщил отвечающий за гуманитарные вопросы чиновник Госдепартамента США Джереми Левин.
Как сообщает New York Times, США координируют свои действия с партнерами в правительстве Венесуэлы. Госдеп уже мобилизовал группу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, добавил он.
О намерении помочь Каракасу также сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле. По его словам, страна готова направить 300 спасателей и парамедиков с оборудованием и медикаментами.
В Венесуэле произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Власти сообщили об обрушении зданий в Каракасе, также было повреждено здание главного международного аэропорта в Майкетии.
Международная гуманитарная помощь в случае землетрясений и других стихийных бедствий является распространенной практикой. Например, Россия в прошлом направляла гуманитарную помощь в Афганистан после землетрясения, а ЕС также выделял средства и грузы для пострадавших. Организация Объединенных Наций (ООН) также активно участвует в координации и оказании гуманитарной помощи, в том числе запрашивая экстренную помощь для регионов, таких как Газа, или помогая перемещенным лицам через УВКБ ООН.
Подобные ситуации часто приводят к необходимости быстрых и масштабных ответных действий, включая поисково-спасательные операции и доставку жизненно важных грузов. Для обеспечения такой помощи могут привлекаться дополнительные силы и ресурсы. Во время чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или землетрясения, активно используются мобилизованные транспортные и медицинские ресурсы, а также организуются пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших.