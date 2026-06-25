Метро в Каракасе приостановило работу после землетрясений

Работа метро и железнодорожных линий в Каракасе приостановлена, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Сегодня в стране произошло два крупных землетрясения.

«Мы приняли решение приостановить работу метро и железнодорожных линий, чтобы облегчить спасательные работы»,— объявила госпожа Родригес на брифинге (цитата по ТАСС).

В Венесуэле зафиксировали два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки ощущались в Каракасе, а также в Колумбии. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. США и Сальвадор направят в Венесуэлу спасателей и медиков.