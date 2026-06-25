Аэропорт Каракаса закрыт из-за разрушений во время землетрясения

Во время землетрясения в Венесуэле серьезные повреждения получил пассажирский терминал аэропорта имени Симона Боливара (CCS) в Каракасе. Министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате подземных толчков в аэропорту обрушилась часть крыши. По словам временного президента Венесуэлы Делси Родригес, аэропорт останется закрытым до дальнейшего уведомления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wilmer Azuaje / Reuters Фото: Wilmer Azuaje / Reuters

Как сообщает журнал Airways, пассажиры и персонал были экстренно эвакуированы из пострадавших залов. Очевидцы публикуют кадры из общественной зоны терминала, на которых видны упавшие подвесные панели, оборванная проводка и клубы пыли.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Толчки ощущались в столице страны — Каракасе, а также в Колумбии.