На большинстве АЗС в Рыбинске отсутствует бензин АИ-95

В Рыбинске на большей части заправок отсутствует бензин марки АИ-95. Актуальные данные по наличию топлива опубликовал глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По состоянию на 13:00 25 июня АИ-95 есть на заправках «Газпромнефти» на улицах Большая Тоговщинская и 9 мая. На этих же АЗС есть бензин АИ-92 и дизель.

На заправках «Газпрома» на Ярославском тракте, «Татнефти» на проспекте генерала Батова, «Лукойла» на Переборском тракте в наличии только дизельное топливо. Также АИ-92 продают на Окружной на АЗС «Лукойла». В наличии также газ на АГЗ АвтоГазРесурс.

Алла Чижова