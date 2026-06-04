Мэрия пересчитала деньги

Октябрьский районный суд Екатеринбурга провел первое заседание по иску свердловской прокуратуры об изъятии в доход государства 500 млн руб. у бывших чиновников. Ответчиками выступают находящийся в розыске экс-замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Гайда, осужденный бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников и еще 15 физических и пять юридических лиц. Иск связан с уголовным делом экс-градоначальника о взяточничестве при выполнении муниципальных контрактов. По данным «Ъ-Урал», администрация Дегтярска в отзыве на иск заявила, что не согласна с обстоятельствами дела. По мнению представителей мэрии, сумма затраченных средств на ремонты водосетей и строительство жилья не может быть предметом спора, несмотря на то что контракты по работам заключались коррупционным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

4 июня Октябрьский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска, касающегося изъятия полмиллиарда рублей у бывших свердловских чиновников и прочих лиц. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, во время первого заседания участники процесса заявили по несколько ходатайств, в том числе прокуратура, выступающая истцом, — о закрытии процесса от прессы. Судья решил отложить заседание до 24 июня. В числе ответчиков пять юридических и 17 физических лиц: экс-мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, его заместитель Виктор Солдатов, бывший замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда (объявлен в федеральный розыск, заочно арестован), учредитель компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов и другие. Солидарно с них требуют взыскать 500 млн руб., которые они получили коррупционным путем.

Практически все ответчики фигурировали в уголовном деле экс-мэра Вадима Пильникова, осужденного в июне 2025 года на 10 лет колонии строгого режима.

Суд признал его виновным по двум эпизодам взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно обвинению по первому эпизоду заместитель мэра Андрей Ильин заключил контракт между ООО «Проектстрой» и мэрией Дегтярска на капремонт трубопровода более чем за 258 млн руб. Мэр Вадим Пильников подписал акт о приемке работ с заведомо недостоверными сведениями и перевел коммерческой организации деньги из бюджета. Суд установил, что Андрей Ильин передал экс-мэру взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Чтобы скрыть взятку, он оформил машину в лизинг на стороннюю фирму «Минерал», которая также проходит ответчиком. Андрей Ильин был осужден на три года и восемь месяцев колонии общего режима в 2025 году за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По второму эпизоду Вадиму Пильникову дал взятку учредитель компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов (был осужден на два года за дачу взятки экс-мэру). Со строительной компанией с 2020 года было заключено несколько муниципальных контрактов по расселению аварийного жилья. За «откат» Вадим Пильников не обращал внимания на нарушения в ходе приемки работ, ставя «Жилые кварталы» в приоритет при заключении договоров. За это он получал 5% от сумм заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб. Посредником при передаче денег выступил Сергей Гайда – по данным следствия, он получил более 1,5 млн руб. Другим посредником был заместитель Пильникова Виктор Солдатов (осужден на 3,5 года колонии строгого режима за посредничество во взятке).

Как стало известно «Ъ-Урал», в отзыве на иск прокуратуры мэрия Дегтярска заявила, что не согласна с доводами надзорного ведомства.

Прокуратура разделила требуемую по иску сумму (500 млн руб.) на две части, согласно эпизодам уголовного дела Вадима Пильникова: свыше 240 млн руб. по первому эпизоду и свыше 250 млн руб. по второму. Представители мэрии Дегтярска считают, что в иске не приведены доводы, указывающие непосредственно на предмет спора, и не установлена пропорциональность сумм, полученных преступным путем, стоимости приобретенного имущества в частную собственность.

Из отзыва администрации Дегтярска следует, что надзорное ведомство хочет вернуть в бюджет государства средства, которые были потрачены по муниципальным контрактам, заключенным заведомо в коррупционных интересах. Ответчиками же предстали лица, которые так или иначе фигурировали в уголовном деле Вадима Пильникова.

Мэрия Дегтярска указала, что «суммы, оплаченные по муниципальным контрактам, не могут являться предметом спора», и привела несколько доводов: хоть администрация и потратила свыше 240 млн руб. на подрядные работы, которые легли в основу уголовного дела экс-мэра, но все работы были проведены, трубы и сети находятся в собственности, эксплуатируются, вода поставляется. Что касается ввода жилья, с помощью взятки Саррафа Мамедова, мэрия указывает, что жилье построено, некоторые из муниципальных квартир уже приватизированы жильцами. Подытоживая, администрация пишет, что затраченные суммы не фигурировали в приговорах судов как средства, полученные осужденными.

Администрация считает, что с Вадима Пильникова уже взыскано свыше 4 млн руб. – те средства, которые он получил преступным путем.

Артем Путилов