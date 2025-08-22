Суд заменил на реальный срок наказание экс-замглавы Дегтярска за взятки

Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю мэра Дегтярска Виктору Солдатову. Назначенные ему 3,5 года он будет отбывать не условно, а в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие утверждает, что Виктор Солдатов с февраля по июль 2024 года передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову деньги от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. Мэр способствовал приемке работ компании по муниципальным контрактам, оказывал содействие в предпринимательской деятельности. Себе Виктор Солдатов, как считает следствие, оставил 1,7 млн руб. за услуги посредника.

В мае 2025 года Октябрьский районный суд признал Виктора Солдатова виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере) и приговорил его к лишению свободы условно на 3 года и 6 месяцев. Помимо этого, ему назначили испытательный срок в 3 года, штраф в 1,6 млн руб. Прокуратура не согласилась с наказанием и подала апелляцию, суд согласился с требованиями ведомства и ужесточил наказание.

Напомним, Сарраф Мамедов получил срок в два года за дачу взятки. Вадима Пильникова приговорили к 10 годам колонии по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Гособвинение утверждает, что Вадим Пильников получал взятки и от своего заместителя Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе». Их сумма составила 891 тыс. руб., а также автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Анна Капустина