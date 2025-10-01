Суд заменил на реальный срок наказание экс-заммэру Дегтярска Андрею Ильину

Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю главы города Дегтярска (Свердловская область) Андрею Ильину, ранее осужденному условно за превышение полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ему назначено реальное лишение свободы сроком 3 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловсой области Фото: Прокуратура Свердловсой области

Напомним, в июле Ревдинский городской суд (Свердловская область) признал Андрея Ильина виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Основанием послужил контракт, заключенный осенью 2023 года администрацией Дегтярска с ООО «Проект Строй Сити» (фактически контролируемым Андреем Ильиным) на капитальный ремонт водопровода в муниципалитете на сумму более 258 млн руб. По версии следствия, Андрей Ильин убедил членов комиссии подписать акт о приемке работ, несмотря на невыполнение работ на сумму свыше 1,4 млн руб. После этого компании были перечислены бюджетные средства в полном объеме.

Суд назначил чиновнику 4 года и 10 дней условно. Обвиняемый признал вину. Однако прокуратура, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловала его. Областной суд исключил применение ст. 73 УК РФ (условное наказание) и назначил Ильину реальный срок заключения, одновременно ограничив его право занимать должности в органах власти на 1,5 года. Андрей Ильин взят под стражу в зале суда.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова к 10 годам колонии строгого режима за взятки. По версии гособвинения, что Вадим Пильников получал взятки от Андрея Ильина за покровительство по службе.

Полина Бабинцева