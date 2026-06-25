Жителя Ярославля оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Красноперекопский районный суд Ярославля признал виновным 40-летнего местного жителя по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что ярославец на своей странице во «ВКонтакте» «неоднократно публиковал статусы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации». Отмечается, что страница обвиняемого была открыта неопределенному кругу лиц. Как отметили в суде, уголовно наказуемого деяния найдено не было.

Жителю Ярославля был назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб., что является минимальным наказанием по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд при вынесении решения учел характер правонарушения, данные о личности виновного и смягчающие обстоятельства.

Алла Чижова