Руководство частного техникума в Ярославле обвинили в мошенничестве

В Ярославле в суд направлено уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении руководителей и учредителей частного образовательного учреждения «Ярославский техникум управления и права», работавшего без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Надзорное ведомство выяснило, что техникум организовывал обучение на платной основе по программам среднего профессионального образования по специальностям «юрист», «специалист банковского дела» и «бухгалтер».

«Обучающиеся намеренно вводились в заблуждение о возможности получения ими дипломов об образовании. Ущерб лицам, оплатившим обучение и не получившим в 2025-2026 годах дипломы, составил более 1,1 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. Преступление расследовало областное УМВД. Сейчас оно направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.

Согласно данным сервиса «Руспрофайл», профессиональное образовательное частное учреждение «Ярославский техникум управления и права» (ПОЧУ «ЯТУП») работает с 2022 года и предоставляет услуги среднего профессионального образования. Единственным учредителем выступает Зинаида Скобелева, директор — Анна Куприянова. По данным за 2023 год выручка составила 553 тыс. руб., прибыль — 37 тыс. руб.

Алла Чижова