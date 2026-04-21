Новочеркасский производитель радиаторов ушел в убыток на 7,3 млрд рублей

ООО «Форте Пром ГМБХ», производитель радиаторов из Новочеркасска, по итогам 2025 года получило чистый убыток в размере 7,28 млрд руб. против прибыли 147 млн руб. годом ранее. Как выяснил «Ъ-Ростов», изучив бухгалтерскую отчетность компании в системе СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия увеличилась на 28% и составила 6,18 млрд руб.

При этом прибыль от продаж сократилась до 506 млн руб., а итоговый финансовый результат оказался отрицательным на фоне роста прочих расходов, которые достигли почти 9 млрд руб. против 700 млн руб. годом ранее. В результате убыток до налогообложения составил 8,9 млрд руб.

Согласно отчетности, финансовое положение предприятия существенно ухудшилось. Чистые активы компании стали отрицательными и составили минус 6,5 млрд руб., тогда как годом ранее показатель был положительным. Собственный капитал также показал минус.

Долговая нагрузка компании выросла: совокупный долг увеличился почти вдвое и достиг 17,8 млрд руб., при этом кредиторская задолженность составила 14,6 млрд руб. По данным СПАРК, показатели ликвидности предприятия снизились, что отражает рост финансовой нагрузки.

1 апреля 2026 года в арбитражный суд подано заявление о признании компании банкротом. Как следует из данных СПАРК, предприятие участвует в судебных разбирательствах преимущественно в качестве ответчика, на рассмотрении находятся более десяти дел. Кроме того, имеются завершенные исполнительные производства.

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, предприятие сохраняет производственную деятельность. Численность персонала превышает 900 человек, активы компании составляют более 11 млрд руб. Компания включена в реестр производителей российской промышленной продукции и продолжает выпуск радиаторов под собственным товарным знаком.

Роман Лаврухин