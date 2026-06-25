ЦИК разрешила Ярославской области проводить ДЭГ на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России разрешила Ярославской области провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК по итогам заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Федеральной платформой ДЭГ смогут воспользоваться жители 32 субъектов России. В Москве онлайн-голосование пройдет на региональном портале. Ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщала, что ЦИК решила одобрить заявки только у опытных в проведении онлайн-голосования регионов.

Как уточнили в Минцифры, информационные ресурсы внесены в «белые списки», что позволит ими воспользоваться даже в случае отключения мобильного интернета.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Алла Чижова