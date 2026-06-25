Рыбинское предприятие запустило серийное производство двигателей ПД-8

Предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех») начало сборку первых серийных двигателей ПД-8 для пассажирского самолета SJ-100. Об этом сообщили в пресс-центре АО «ОДК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ОДК» Фото: АО «ОДК»

В ходе подготовки к серийному производству на «ОДК-Сатурн» закупили и ввели в эксплуатацию порядка 100 единиц современных станков и установок, а также приобрели необходимый режущий и контрольный инструмент. На предприятии были выстроены эффективные кооперационные связи для поставки комплектующих.

«На текущий момент изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло "Суперджета" запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ»,— прокомментировал гендиректор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов.

ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 для пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet-100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. Всего силовые установки наработали 6,5 тыс. часов. В июне 2026 года Росавиация выдала сертификат типа на двигатель, что позволило приступить к серийному производству.

Алла Чижова