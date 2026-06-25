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Ярославльстат опубликовал данные о росте цен на бензин с 15 по 22 июня

С 15 по 22 июня средняя цена на бензин в Ярославской области увеличилась на 0,18% или на 0,11 руб. за литр. Такие данные 25 июня опубликовал Ярославльстат.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, средняя цена на АИ-95 в регионе составила 67,27 руб. (+0,11 руб.), АИ-92 — 62,56 руб. (+0,10 руб.), дизельного топлива — 77,47 руб. (+0,30 руб.).

По данным Росстата, в целом в стране рост был более значительным — на 3%, средняя цена бензина составила 71,20 руб. за литр (65,90 — в Ярославской области).

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