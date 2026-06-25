Началась реконструкция путепровода у ЯМЗ

В Ярославле стартовала реконструкция путепровода у Ярославского моторного завода (ЯМЗ). Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На первом этапе реконструкции рабочие демонтируют трамвайные пути и контактную сеть. В связи с этим с 20 июня приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 4 «Торговый переулок» – «Фабрика «Красный перевал» и №8 «Улица Волгоградская» – «Торговый переулок».

Работы будут выполнять по согласованию с РЖД во «временные окна», так как под объектом находятся железнодорожные пути. Реконструкцию этого путепровода и объекта в районе улицы Выставочной намерены завершить в этом году.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в 2022 году правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль». В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры.

Алла Чижова