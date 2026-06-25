В Ярославской области подешевели частные дома

В первом полугодии 2026 года в Ярославской области цены на частные жилые дома снизились на 3,3%. Об этом сообщает портал «Мир квартир» со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала, средняя цена частного дома в регионе составляет 5 млн 653 тыс. руб. Аналитики отметили снижение в ряде регионов России, в том числе в соседних Вологодской (-6,5%) и Московской (-2,6%) областях. В целом в России цены выросли на 1,7%, то есть ниже инфляции.

«Текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы. Для сравнения: за I полугодие 2025 года средняя цена индивидуального домовладения выросла на 2,8%, а квадратного метра — на 3,4%. Тенденция замедления роста налицо. Полагаем, что такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока макроэкономические показатели не пойдут вверх»,— прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Антон Голицын