В аэропорту Ярославля ввели ограничения второй раз за день

Росавиация второй раз за день ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Запрет на полеты введен в 22:18 24 июня. Ранее ограничения действовали с 13:42 до 18:46. По данным онлайн-табло, рейс из Санкт-Петербурга прибыл с задержкой — вместо 20:40 в 22:32. Обратный вылет в Северную столицу задержан.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.

Антон Голицын