Топливные ограничения в регионах Черноземья

Тема обострения на рынке топлива остается под пристальным вниманием. 24 июня, власти пяти из шести регионов Черноземья сообщили о введении временных ограничений на продажу бензина и дизеля. Как правило, речь идет о лимите не более 30 литров в одни руки и запрете на отпуск топлива в канистры. Подробности введенных лимитов в областях макрорегиона — в справке «Ъ-Черноземье».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ