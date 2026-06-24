В Липецкой области ограничили продажу бензина на пять дней

С 23 по 28 июня включительно в Липецкой области будет ограничена продажа бензина. В этот период физические лица смогут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводятся. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Артамонов добавил, что машины скорой помощи, оперативные и коммунальные службы, а также общественный транспорт будут обеспечиваться ресурсом по отдельной схеме.

«Прошу отнестись к решению с пониманием. До 28 июня смотрим на динамику поставок и ситуацию на заправках. Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрим»,— отметил глава региона и добавил, что идет работа по ускорению поставок топлива в регион.

Игорь Артамонов также рассказал, что продолжает во взаимодействии с региональным УФАС отслеживать ценообразование на заправках. Все факты необоснованного роста стоимости топлива будут проверяться.

Говоря об ограничениях на продажу бензина, губернатор подчеркнул, что это необходимо, чтобы автомобилисты не разбирали его с запасом и топливо было доступно большему числу водителей. Эту причину накануне называл и министр информационной политики региона Михаил Шаршаков, добавляя, что спрос на АИ-95 в июне вырос в 1,5 раза по сравнению с маем, на АИ-92 — в 1,3–1,4 раза.

Ситуация на рынке топлива с конца прошлой недели обострилась и в других регионах Черноземья. Эксперты говорят о «локальной» нехватке горючего, отмечая, что анонсированное начало выпуска бензина по устаревшему стандарту «Евро-3» вряд ли существенно повлияет на ситуацию.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова