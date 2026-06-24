Запрет на покупку бензина в канистры отменен для части курян

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 24 июня сообщил в своем Telegram-канале о корректировке решения регионального оперативного штаба относительно ограничений на АЗС. На заправках, которые работают в отселенных муниципалитетах, снят запрет на отпуск бензина в канистры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Многие жители, которые отказались выезжать и остаются на приграничных территориях, во время отключения света пользуются дизель-генераторами»,— пояснил решение глава региона.

По словам господина Хинштейна, также будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов в отселенные районы при обеспечении всех мер безопасности в условиях возможных ударов по заправкам и бензовозам.

«Вижу реакцию жителей на запрет наливать топливо в канистры. В частности, от владельцев садовой техники. Напоминаю, что решение временное, обусловлено оперативной ситуацией. Такие решения приняты и в других регионах. Ситуация непростая, но контролируемая»,— заявил Александр Хинштейн.

Накануне поздним вечером господин Хинштейн сообщил в соцсетях, что по решению регионального оперативного штаба с 24 июня заправку на АЗС в Курской области будут производить исключительно в баки автомобилей. Губернатор отметил, что в регионе «ощутимо вырос спрос на топливо» и подчеркнул, что «ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит».

Ранее сегодня стало известно, что по решению АО «Воронежнефтепродукт» с 26 июня вводятся временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. Продавать будут не более 30 литров на одно транспортное средство. В то же время сохраняются ограничения на отпуск топлива в канистры и другую тару.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня также был определен предельный лимит одной заправки в Орловской области. Для населенных пунктов он составляет 30 литров, а для АЗС, расположенных на трассах, увеличен до 50 литров. По словам губернатора Андрея Клычкова, такого объема топлива «полностью достаточно, чтобы обеспечить обычные потребности в автомобиле».

О том, как в макрорегионе пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».

Денис Данилов