Проблемы с топливом на АЗС в Воронеже связали с логистикой и ажиотажем

По состоянию на 24 июня бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо есть в наличии на более чем 80% автозаправочных станций в Воронежской области, сообщили в правительстве региона. По данным представителей двух крупнейших федеральных сетей, которые в облправительстве не назвали, проблемы с наличием топлива на конкретных АЗС «носят временный характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объясняют эти проблемы ажиотажным спросом и, в ряде случаев, недостатками в логистике. По данным сетей, один бензовоз разливают практически за два часа. Логистические проблемы, по информации властей, находятся «в стадии решения» — на часть АЗС, где были проблемы с топливом, его начали завозить накануне вечером 23 июня.

Ограничения по отпуску топлива, которые были введены отдельными федеральными сетями, остаются в силе. «Сложнее ситуация с местными сетями АЗС, где введен запрет на канистры. У одной из сетей — также ограничение на объем самого востребованного топлива — не более 30 литров в бак. Представители таких сетей констатируют, что вынуждены поднимать цены в связи с биржевым ростом, а текущий спрос превышает возможности их логистики»,— заявили в правительстве Воронежской области.

По информации властей, в ближайшее время ожидается поставка топлива разными видами транспорта. При этом на всех видах АЗС остается резервный запас для экстренных и специальных служб.

На прошлой неделе представители крупнейших федеральных сетей АЗС в ходе совещания в правительстве Воронежской области заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы».

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в соседней Липецкой области с 23 по 28 июня включительно ограничена продажа бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводятся. Бензин также отпускают только в бак в Курской области. В Тамбовской области в свою очередь отмечают, что «за последние дни отмечено резкое увеличение розничного спроса на топливо — на 25% по сравнению с обычными показателями». Из-за ограниченного количества специализированных бензовозов на отдельных АЗС в регионе могут отсутствовать бензин и дизтопливо.

О том, как в макрорегионе пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».

Денис Данилов