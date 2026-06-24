В Орле установили предельный объем отпуска бензина не более 30 литров

Для населенных пунктов Орловской области определен предельный объем одной заправки — он составляет 30 литров. Для АЗС, расположенных на трассах, лимит увеличен до 50 литров. Об этом 24 июня сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в мессенджере «Макс». По словам главы региона, такого объема топлива «полностью достаточно, чтобы обеспечить обычные потребности в автомобиле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Орловской области нет трудностей с поставкой топлива. Эти меры вводятся только для противодействия бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте — как с гречкой и туалетной бумагой во времена ковида. И все ограничения будут сняты, как только ситуация стабилизируется»,— подчеркнул господин Клычков.

На АЗС в Орловской области также запрещается залив топлива в канистры. По словам губернатора, «это не только сильно увеличивает объем отгрузки на заправках, но и создает риск чрезвычайных происшествий». Глава региона заявил, что «бензин, хранящийся в гараже или багажнике, может стать источником пожара, особенно в жаркий летний период».

По информации губернатора, на сетевых АЗС в Орловской области топливо сейчас доступно в необходимых объемах, и цены на него сохраняются.

«По ряду частных АЗС, где цены искусственно завышались, уже ведутся проверки ФАС»,— отметил Андрей Клычков.

Ранее сегодня также стало известно, что по решению АО «Воронежнефтепродукт» с 26 июня вводятся временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. Продавать будут не более 30 литров на одно транспортное средство. В то же время сохраняются ограничения на отпуск топлива в канистры и другую тару.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что по состоянию на 24 июня дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 есть в наличии более чем на 80% автозаправочных станций в Воронежской области. По данным региональных властей, проблемы с топливом на конкретных АЗС «носят временный характер». Объясняются они ажиотажным спросом и, в ряде случаев, недостатками в логистике. Ограничения по отпуску топлива, которые были введены в регионе отдельными федеральными сетями АЗС, остаются в силе.

О том, как в макрорегионе пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».

Денис Данилов