Глава СК ждет доклад по делу об осквернении Вечного огня в Ярославской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после того, как три местных жительницы сушили одежду у Вечного огня в поселке Борисоглебском Ярославской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ярославской области Александра Александровича Бессмельцева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении центра.

Инцидент произошел ночью 19 июня, был зафиксирован очевидцами и выложен в соцсети. Трех женщин 18, 19 и 32 лет установили и задержали в тот же день. По данным правоохранителей, они находились в состоянии опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятника, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны. 24 июня Ростовский районный суд избрал женщинам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещено общаться друг с другом и с очевидцами происшествия, а также пользоваться средствами связи и интернетом до окончания предварительного следствия.

Алла Чижова