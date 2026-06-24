Российский рекордсмен спрячет в городах национального маршрута золотые кольца

Член Русского географического общества, рекордсмен Книги рекордов России и тревел-блогер Антон Кухта на трехколесном мопеде проедет девять городов национального маршрута «Золотое кольцо» и спрячет в каждом из них по золотому кольцу. Об экспедиции «Ъ-Ярославль» сообщили в Союзе городов Золотого кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз городов Золотого кольца Фото: Союз городов Золотого кольца

Пробег стартовал 22 июня из Сергиева Посада. Далее Антон Кухта приедет в Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Экспедиция займет три – четыре недели.

Автор проекта планирует проезжать в день не больше 100 км и знакомиться с городами, в которые приезжает. В каждом из них он заложит золотое кольцо 585-й пробы с запиской.

«По итогам поездки будет выпущена книга-путеводитель в приключенческом жанре с координатами тайников, чтобы любой желающий мог продолжить поиск»,— рассказали в Союзе.

На путешествие тревел-блогера вдохновила история американского предпринимателя, спрятавшего по стране клады на $2 млн и издавшего книгу с шифрами. Ранее Антон Кухта уже преодолел на своем китайском трискутере, крейсерская скорость которого составляет 40 км/ч, маршруты Санкт-Петербург — Владивосток и Москва — Стамбул. Суммарный пробег — свыше 16 тыс. км.

Алла Чижова