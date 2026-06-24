«Дом мадам Грицацуевой» в Рыбинске купила фирма из Магадана

В Рыбинске продали объект культурного наследия «Дом доходный Журавлевых», 1820-х г., известный по фильму «12 стульев» как «Дом мадам Грицацуевой». Протокол подведения итогов аукциона опубликован на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Объект на углу улиц Стоялой и Чкалова продали вместе с земельным участком площадью 426 кв. м за 1,9 млн руб. Победителем стало ООО «Барзэль» из Магадана. Организация с 2006 года занимается строительством зданий. По данным за 2025 год выручка составила 321 млн, прибыль — 49 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году суд изъял исторический объект у собственника по иску областной службы охраны объектов культурного наследия в связи с непроведением работ по восстановлению здания. Согласно акту технического состояния от октября 2025 года объект находится в неудовлетворительном состоянии, частично разрушен.

Алла Чижова