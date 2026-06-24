Суд обязал РЖД отремонтировать платформу станции Берендеево

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск к ОАО «РЖД» об устранении нарушений безопасности на платформе станции Берендеево. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

С иском в суд обратился ярославский транспортный прокурор. Он указал, что высота платформы и расстояние до путей не соответствуют нормативам. Кроме того, отсутствуют тактильные указатели, обозначающие границу опасной зоны. Прокуратура внесла представление владельцу инфраструктуры, однако нарушения остались без внимания. После этого последовало обращение в суд.

Кировский районный суд Ярославля обязал компанию привести платформу в соответствие с правилами технической эксплуатации железных дорог в течение 8 месяцев. Прокуратура намерена осуществлять контроль за исполнением судебного решения до полного устранения всех выявленных недостатков.

Антон Голицын