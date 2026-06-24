Ярославские вузы стали лидерами национального рейтинга

Высшие учебные заведения Ярославской области вошли в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга (ПНАР) за 2026 год по ряду направлений подготовки. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В первую лигу входят сильнейшие вузы России. Среди ярославских вузов наибольшее число программ, вошедших в первую лигу, оказалось у Демидовского университета. Это программы «Информатика и вычислительная техника», «Психологические науки», «Юриспруденция», «Математика и механика», а также «Социология и социальная работа».

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского вошел в первую лигу по направлению «Образование и педагогические науки», ЯГМУ — «Фармация», ЯГТУ — «Управление в технических системах».

Такие позиции ярославских вузов в рейтинге говорят о правильном развитии региональной системы высшего образования, считает министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития области Дмитрий Юнусов.

«Мы гордимся нашими вузами и будем продолжать создавать условия для их дальнейшего роста и укрепления позиций в российском образовательном пространстве»,— добавил господин Юнусов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что из регионального бюджета выделяются средства на развитие материально-технической базы вузов. Он сообщил, что в 2025 году ЯГТУ получил деньги на создание судостроительных классов, в ЯГМУ открыли клинику цифровой медицины, ЯрГУ имени П.Г. Демидова направил средства на модернизацию научно-образовательной лаборатории. ЯГТУ получает федеральные средства по программе «Приоритет-2030» и за счет грантовых программ.

«Новые возможности создаст строительство кампуса "Меркурий" в Рыбинске. Все это, а также высокий уровень преподавания, комфортные условия жизни в регионе, профессиональная востребованность после окончания обучения помогают укрепить статус наших вузов в качестве лидеров среди высших учебных заведений страны»,— прокомментировал губернатор.

Предметный национальный агрегированный рейтинг разработан Агрегатором независимой оценки высшего образования для формирования целостной и сопоставимой картины качества подготовки по конкретным предметным областям. Исследование охватило 55 предметных рейтингов, составленных на основе открытых баз данных, включая RAEX, «Оценку качества обучения», рейтинг по индексу Хирша.

Алла Чижова