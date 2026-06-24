В Петербурге ужесточили правила включения зданий в реестр памятников

Депутаты Заксобрания Петербурга в третьем, окончательном чтении одобрили губернаторский законопроект, который дает право комитету по охране памятников (КГИОП) отклонять предложения граждан о включении здания в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН), если аналогичное предложение уже было рассмотрено. Кроме того, заявка не будет рассмотрена, если она не соответствует установленной форме. Градозащитники направляли такие заявления в Смольный, чтобы спасти исторические здания от сноса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «За» принятие закона проголосовали 40 депутатов, против — 2, пятеро — от голосования отказались

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «За» принятие закона проголосовали 40 депутатов, против — 2, пятеро — от голосования отказались

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фракция «Яблоко» и депутат Михаил Амосов подали несколько поправок ко второму чтению законопроекта. Так, господин Амосов предложил запретить возвращать заявку, если она составлена членами экспертного совета. «Яблочники» — установить балльную оценку историко-культурной ценности зданий. Все поправки были отклонены.

В Смольном новую инициативу объясняют тем, что в КГИОП поступает «множество повторных заявлений, не содержащих подтверждения проведения исследований объекта». Спикер парламента Александр Бельский ранее отмечал, что рассмотрение одинаковых предложений по одному и тому же зданию искусственно затягивает процесс, а город несет убытки.

Градозащитники полагают, что нововведения сделают процедуру включения зданий в перечень ОКН еще более непрозрачной и заявляют, что будут оспаривать принятие закона в суде.

«За» принятие закона проголосовали 40 депутатов, против — 2, пятеро — от голосования отказались.

Как оценивают нововведения депутаты и градозащитники — в материале «Ъ Северо-Запад» «Ценность исторического здания проверят только раз».

Надежда Ярмула