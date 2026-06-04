Ценность исторического здания проверят только раз

Петербургский парламент практически единогласно поддержал в первом чтении законопроект, который запрещает подавать повторные заявки на внесение исторических зданий в городской перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Этим механизмом активно пользовались градозащитники: на время рассмотрения заявки исторические постройки вносились в список объектов, обладающих признаками ОКН. Это защищало здания от сноса. После окончательного принятия законопроекта, отправить заявку можно будет лишь раз. Если ко второй подаче никаких новых фактов, подтверждающих статус здания, выявить не удастся, то комитет по охране памятников сможет отклонить предложение, не рассматривая его. Градозащитники уже заявили, что, как только закон подпишет губернатор, они направятся в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов, против — 2 (фракция «Яблоко»), остальные высказаться не решились

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов, против — 2 (фракция «Яблоко»), остальные высказаться не решились

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект, автором которого значится губернатор города Александр Беглов, меняет процедуру подачи заявок для включения зданий в перечень выявленных объектов культурного наследия. Внести корректировки правительство намерено в закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге».

Комитет по охране памятников (КГИОП) получает право отклонять заявления граждан на включение конкретного объекта в перечень, если аналогичное предложение уже было рассмотрено или если поданная заявка не соответствует установленной форме. По сути, жителям города запрещается обращаться в комитет повторно с тем же заявлением, если никаких новых сведений найдено не было.

С 2015 года, по словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, всего было подано 400 первичных заявок и 180 — вторичных, без аргументов для проведения дополнительных исследований.

Процедура фактически на некоторый срок защищала здания от сноса. Пока КГИОП рассматривал предложения градозащитников, постройки вносили в список объектов, обладающих признаками ОКН. Таким образом петербуржцы пытались отстоять, например, школу Ольги Берггольц, здание 5-й фабрики-кухни ЛСПО, комплекс бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Впрочем, статус не всегда останавливал застройщиков. В январе 2026 года ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК») снес ВНИИБ. В пресс-службе ГК «ФСК» заявили, что «работы ведутся в строгом соответствии с законом». Спустя практически две недели КГИОП опубликовал документ об отказе включить уже разрушенное здание в перечень выявленных объектов.

Законопроект вызвал активное обсуждение среди парламентариев. Перед заседанием движение за сохранение Петербурга «Живой город» разослало депутатам письмо. Парламентарии ссылались на него во время своих вопросов.

Депутат фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов поинтересовался, как граждане узнают причину, по которой КГИОП отклонил заявку, и предложил публиковать все аргументы. «Кто-то подал заявку, может быть, даже сделал ее заведомо плохой, чтобы ее отклонили. А как я узнаю, какие у другого заявителя были аргументы? Ему же КГИОП ответит, а не всем остальным. Я слышал от градозащитников, что теперь кто-то заинтересованный может специально подавать первым заявку, чтобы остальных лишать такой возможности. Но даже если заявка хорошая, должны остальные знать аргументы»,— задался вопросом господин Амосов.

Михаил Амосов также уточнил, будет ли где-то раскрыто понятие «документы», которые позволят рассмотреть повторное обращение. Председатель КГИОП Алексей Михайлов заявил, что речь идет о научных и архивных материалах и публикациях. Окончательный список закрепят в подзаконном акте. По мнению Алексея Михайлова, принятие закона нужно, чтобы упорядочить работу с поступившими предложениями: «Чтобы заявления были не голословными, а научно и документально обоснованы».

Руководитель фракции Марина Шишкина отметила, что законопроекту не хватает прозрачности.

«Сейчас непонятно, кто и как будет определять, содержат ли приложенные документы новизну или нет — пока есть вероятность субъективности в оценке. Наша фракция полагает, что необходимо составить понятные методические рекомендации для тех, кто хочет подать заявку. КГИОП нужно вести открытый и публичный реестр возвращенных заявлений с четкими мотивированными отказами. Горожане должны видеть изнанку этих решений, чтобы не оставалось места для домыслов»,— написала госпожа Шишкина.

В письме «Живого города», отметила депутат фракции «Единая Россия» Наталия Астахова, говорится, что комиссия рассматривает заявки в закрытом режиме и не прислушивается к мнению профессионалов в сфере архитектуры. «Поэтому очень часто отказывают, как им представляется, не совсем справедливо. Если это так, то есть большая опасность в том, что люди по второму разу не смогут подавать»,— высказалась Наталья Астахова, отметив что закон она при этом поддержит. Алексей Михайлов в ответ заявил, что документы, которые к ним поступали, были «просто копипастами», подписанными другими людьми.

Коммунист Александр Рассудов, в прошлом партнер строительной компании, заявил, что выступает против сноса исторических зданий, но с законопроектом согласен. По мнению парламентария, сейчас некоторые злоупотребляют данным правом и блокируют деятельность застройщиков. «Когда любая группа лиц подает заявку, начинают действовать охранные мероприятия, которые длятся 90 дней. Требований к заявкам нет. Эту практику взяли на себя некие радикальные группы, назовем их политиками от градозащиты»,— выступил с трибуны Александр Рассудов.

Тема вызвала широкий резонанс. Еще до пленарного заседания инициативу за подписью Александра Беглова критиковали те самые градозащитники, на которых ссылались депутаты. После заседания председатель Заксобрания Александр Бельский опубликовал пост в телеграм-канале. Спикер парламента отметил, что рассмотрение одинаковых заявлений по одному и тому же объекту искусственно затягивает процесс, а город несет убытки. «Из-за приостановки реконструкции станции метро "Фрунзенская" город понес убытки более чем на 38 млн рублей. Еще около 15 млн рублей составили потери, связанные с задержкой работ по благоустройству парка Академика Сахарова. И речь идет не только о финансовых расходах, но и о времени, которого порой критически не хватает для сохранения самих объектов»,— отметил господин Бельский.

За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов, против — 2 (фракция «Яблоко»), остальные высказаться не решились.

Руководитель «яблочников» в парламенте Ольга Штанникова сообщила, что фракция будет подавать поправки ко второму чтению проекта. «Федеральный центр не делегировал субъектам РФ право определять, какие обращения граждан принимать, а какие считать "повторными", как именно их аргументировать и в каком порядке рассматривать. Предлагаемые нормы прямо противоречат Федеральному закону № 59, который обязывает органы власти отвечать на все обращения граждан, даже если в них повторяются аргументы. Граждане имеют полное право отстаивать сохранение исторического наследия — это не только их право, но и конституционная обязанность»,— высказалась госпожа Штанникова.

Градозащитники уже объявили, что, как только закон будет окончательно принят и подписан, они отправятся оспаривать его в суд. «Мы будем оспаривать этот репрессивный псевдозакон сразу после его утверждения и будем рассчитывать на его отмену в Верховном суде!»,— говорится в телеграм-канале «SOS.СПб.Снос». Активисты уверены, что инициатива принимается в пользу застройщиков.

«Что они себе придумают под новыми сведениями, то и будет новыми сведениями. Заявки и так постоянно дополняются, когда получается узнать что-то новое о здании или об архитекторе. Но их рассмотрение зависит от "фантазии" КГИОП. Сейчас в этом процессе не будет места для прав граждан»,— прокомментировал «Ъ Северо-Запад» градозащитник Олег Мухин.

Надежда Ярмула, Ева Аджигитова