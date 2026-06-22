Театр «Cатирикон» и Константин Райкин написали письмо в поддержку Коляда-театра

Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон» выступили в поддержку екатеринбургского «Коляда-театра». Открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова они опубликовали в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Гибель Коляда-театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Коляда-театр всегда был и остаётся независимым частным театром, он не только сам – и очень трудно – зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу»,— указано в письме.

В письме театр указал на то, что пьесы Николая Коляды и его театральное наследие стали национальным достоянием и обрели известность по всему миру. Там отметили, что «выгодоприобретатель» наследия драматурга — вся страна. В письме артисты труппа попросила властей помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек.

Сейчас Коляда-театр проходит через суд, в котором замдиректора Эка Вашакидзе просит признать ее учредителем театра. Это необходимо, чтобы назначить руководителя театра — без этого он не может в полной мере выплачивать зарплаты, заключать новые договоры, подавать заявки на гранты. После смерти Николая Коляды у театра отозвали электронную цифровую подпись (ЭЦП), что мешает работе.

Анна Капустина