Против ликвидации вписались

Екатеринбуржцы начали собирать подписи против ликвидации юридического лица Коляда-театра. Угроза ликвидации возникла после смерти основателя АНО «Коляда-театр» Николая Коляды. Параллельно со сбором подписей проходят судебные заседания по иску заместителя директора театра Эки Вашакидзе. Она требует признать ее учредителем. На фоне этих событий и была создана инициативная группа, готовая собранными подписями показать, сколько людей обеспокоены судьбой театра и заинтересованы в том, чтобы Эка Вашакидзе возглавила его. Худрук театра Олег Ягодин в разговоре с «Ъ-Урал» заявил: если юрлицо все-таки ликвидируют, то театру придется трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказала «Ъ-Урал» представитель инициативной группы зрителей Вера Рачкова, за два дня удалось собрать более 500 подписей в поддержку сохранения юридического лица Коляда-театра. Подписи оставляют как простые зрители, так и драматурги, актеры, театральные критики из разных городов. По ее словам, группа обращается в профильные ведомства с просьбой содействовать в поиске законных механизмов признания заместителя директора театра Эки Вашакидзе учредителем театра, чтобы не допустить ликвидации юридического лица АНО «Коляда-театр».

Инициативная группа просит, чтобы коллективное обращение было рассмотрено в приоритетном порядке с учетом срочности ситуации, связанной с отчетностью, банковским счетом, обязательствами перед работниками и зрителями.

«Оказать в пределах компетенции содействие в сохранении деятельности Коляда-театра и недопущении фактической остановки работы театра в существующем виде из-за возникшей организационно-правовой неопределенности. Содействовать поиску механизма признания Эки Вашакидзе учредителем АНО "Коляда-Театр" и юридического оформления ее полномочий для обеспечения непрерывного управления АНО, сдачи отчетности, оформления кадровых документов, взаимодействия с банком, налоговыми и регистрирующими органами», — говорится в обращении.

В письме указано, что Коляда-театр является узнаваемым театральным проектом, связанным с развитием современной российской драматургии, театральной школы и культурного образа Екатеринбурга.

«Его деятельность имеет значение не только для жителей региона, но и для зрителей из других родов России»,— сказано в обращении. Инициативная группа собирает подписи до и после спектаклей театра, а также во время антрактов.

Сама инициатива направлена на то, чтобы продемонстрировать, насколько широкий круг лиц затронула данная ситуация. «Показать, сколько людей и из каких регионов страны обеспокоены и переживают за судьбу Коляда-театра и заинтересованы в его сохранении в существующем виде, с Экой Вашакидзе во главе»,— отметила в разговоре с «Ъ-Урал» Вера Рачкова. Сама Эка Вашакидзе в разговоре с «Ъ-Урал» пояснила, что сбор подписей – полностью инициатива зрителей.

«Они нас очень поддерживают и мотивируют на дальнейшую работу. Сейчас театр находится в подвешенном состоянии из-за неопределенности, ожидаем судебное решение»,— прокомментировала госпожа Вашакидзе.

Угроза ликвидации для юридического лица театра наступила после смерти Николая Коляды 2 марта. Он был единственным учредителем, способным осуществлять деятельность организации. Вскоре после его смерти заместитель директора Эка Вашакидзе подала иск в Кировский райсуд Екатеринбурга), требуя запретить регистрационные действия, связанные с ликвидацией Коляда-театра. В организации были документы о назначении ее учредителем, однако они не были зарегистрированы в Минюсте — в 2023 году этого можно было не делать по закону. Сейчас представители ведомства настаивают на том, что сменить учредителя можно лишь через письменное заявление Николая Коляды.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Коляда-театре уже возникли проблемы с выплатами зарплат сотрудникам, и стало сложно распоряжаться средствами на счетах театра из-за отозванной электронной цифровой подписи (ЭЦП). На АНО «Коляда-театр» оформлены договор о безвозмездном пользовании помещением и договоры трудоустройства его сотрудников.

Инициативной группе пришел ответ из городского департамента культуры, из которого, по словам госпожи Рачковой, следует, что департамент напрямую оказать влияние на суд не может, но в рамках своей компетенции готов оказать поддержку для содействия скорейшему разрешению этой ситуации. Так, департамент готов выступить площадкой для диалога.

Ответной реакции на обращение они ждут из регионального Минкульта, Минкульта РФ, от Союза театральных деятелей и губернатора Свердловской области.

Как рассказал «Ъ-Урал» художественный руководитель Олег Ягодин, на сегодняшний день обстановка в коллективе рабочая и спектакли проходят с аншлагами.

На вопрос о том, что может случиться с театром в случае ликвидации юрлица, он ответил коротко: «будет трудно».

Очередное заседание суда по иску Эки Вашакидзе пройдет на этой неделе, 19 июня.

Артем Путилов, Мария Игнатова