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Против ликвидации вписались

Зрители начали собирать подписи ради сохранения Коляда-театра

Екатеринбуржцы начали собирать подписи против ликвидации юридического лица Коляда-театра. Угроза ликвидации возникла после смерти основателя АНО «Коляда-театр» Николая Коляды. Параллельно со сбором подписей проходят судебные заседания по иску заместителя директора театра Эки Вашакидзе. Она требует признать ее учредителем. На фоне этих событий и была создана инициативная группа, готовая собранными подписями показать, сколько людей обеспокоены судьбой театра и заинтересованы в том, чтобы Эка Вашакидзе возглавила его. Худрук театра Олег Ягодин в разговоре с «Ъ-Урал» заявил: если юрлицо все-таки ликвидируют, то театру придется трудно.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказала «Ъ-Урал» представитель инициативной группы зрителей Вера Рачкова, за два дня удалось собрать более 500 подписей в поддержку сохранения юридического лица Коляда-театра. Подписи оставляют как простые зрители, так и драматурги, актеры, театральные критики из разных городов. По ее словам, группа обращается в профильные ведомства с просьбой содействовать в поиске законных механизмов признания заместителя директора театра Эки Вашакидзе учредителем театра, чтобы не допустить ликвидации юридического лица АНО «Коляда-театр».

Инициативная группа просит, чтобы коллективное обращение было рассмотрено в приоритетном порядке с учетом срочности ситуации, связанной с отчетностью, банковским счетом, обязательствами перед работниками и зрителями.

«Оказать в пределах компетенции содействие в сохранении деятельности Коляда-театра и недопущении фактической остановки работы театра в существующем виде из-за возникшей организационно-правовой неопределенности. Содействовать поиску механизма признания Эки Вашакидзе учредителем АНО "Коляда-Театр" и юридического оформления ее полномочий для обеспечения непрерывного управления АНО, сдачи отчетности, оформления кадровых документов, взаимодействия с банком, налоговыми и регистрирующими органами», — говорится в обращении.

В письме указано, что Коляда-театр является узнаваемым театральным проектом, связанным с развитием современной российской драматургии, театральной школы и культурного образа Екатеринбурга.

«Его деятельность имеет значение не только для жителей региона, но и для зрителей из других родов России»,— сказано в обращении. Инициативная группа собирает подписи до и после спектаклей театра, а также во время антрактов.

Сама инициатива направлена на то, чтобы продемонстрировать, насколько широкий круг лиц затронула данная ситуация. «Показать, сколько людей и из каких регионов страны обеспокоены и переживают за судьбу Коляда-театра и заинтересованы в его сохранении в существующем виде, с Экой Вашакидзе во главе»,— отметила в разговоре с «Ъ-Урал» Вера Рачкова. Сама Эка Вашакидзе в разговоре с «Ъ-Урал» пояснила, что сбор подписей – полностью инициатива зрителей.

«Они нас очень поддерживают и мотивируют на дальнейшую работу. Сейчас театр находится в подвешенном состоянии из-за неопределенности, ожидаем судебное решение»,— прокомментировала госпожа Вашакидзе.

Угроза ликвидации для юридического лица театра наступила после смерти Николая Коляды 2 марта. Он был единственным учредителем, способным осуществлять деятельность организации. Вскоре после его смерти заместитель директора Эка Вашакидзе подала иск в Кировский райсуд Екатеринбурга), требуя запретить регистрационные действия, связанные с ликвидацией Коляда-театра. В организации были документы о назначении ее учредителем, однако они не были зарегистрированы в Минюсте — в 2023 году этого можно было не делать по закону. Сейчас представители ведомства настаивают на том, что сменить учредителя можно лишь через письменное заявление Николая Коляды.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Коляда-театре уже возникли проблемы с выплатами зарплат сотрудникам, и стало сложно распоряжаться средствами на счетах театра из-за отозванной электронной цифровой подписи (ЭЦП). На АНО «Коляда-театр» оформлены договор о безвозмездном пользовании помещением и договоры трудоустройства его сотрудников.

Инициативной группе пришел ответ из городского департамента культуры, из которого, по словам госпожи Рачковой, следует, что департамент напрямую оказать влияние на суд не может, но в рамках своей компетенции готов оказать поддержку для содействия скорейшему разрешению этой ситуации. Так, департамент готов выступить площадкой для диалога.

Ответной реакции на обращение они ждут из регионального Минкульта, Минкульта РФ, от Союза театральных деятелей и губернатора Свердловской области.

Как рассказал «Ъ-Урал» художественный руководитель Олег Ягодин, на сегодняшний день обстановка в коллективе рабочая и спектакли проходят с аншлагами.

На вопрос о том, что может случиться с театром в случае ликвидации юрлица, он ответил коротко: «будет трудно».

Очередное заседание суда по иску Эки Вашакидзе пройдет на этой неделе, 19 июня.

Артем Путилов, Мария Игнатова

Фотогалерея

Путь «солнца русской драматургии»

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Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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