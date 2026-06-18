Администрация Екатеринбурга согласилась помочь сохранить Коляда-театр

В администрации Екатеринбурга согласились оказать поддержку в сохранении Коляда-театра — сейчас организация судится за право назначить учредителем замдиректора театра Эку Вашакидзе. Однако в мэрии заметили, что повлиять на решение суда не способны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

«Мы готовы выступить площадкой для диалога между всеми заинтересованными сторонами с одной-единственной целью – найти конструктивное решение, которое позволит театру как можно скорее вернуться к полноценной творческой работе и сохранить уникальное наследие Николая Коляды»,— указали в департаменте.

В департаменте отметили, что вопрос об учредителе театра будет решать суд, и оказать на него влияние не в праве. Там пояснили, что АНО (именно такая организационная форма была у театра) не переходить по наследству после смерти учредителя, поэтому для продолжения существования организации необходимо сформировать новые органы управления.

Замдиректора театра Эка Вашакидзе сейчас через суд старается добиться признания ее учредителем театра, чтобы она могла руководить организацией. После смерти единственного учредителя Николая Коляды 2 марта этого года у Коляда-театра отозвали электронную цифровую подпись, из-за чего организация не может полностью выплачивать зарплаты и заключать новые договоры, а также без учредителя не получается подавать заявки на грантовую поддержку. Если учредителя не назначат, театру грозит ликвидация.

Инициативная группа горожан начала сбор подписей, чтобы спасти театр от ликвидации. Обращение планируют направить профильным ведомствам, чтобы они помогли в поиске законных решений ситуации. Сейчас удалось собрать поддержку уже от 500 неравнодушных зрителей.

Анна Капустина