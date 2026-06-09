Коляда-театр после смерти Николая Коляды лишился доступа к ЭЦП

Коляда-театр не может в полном объеме выплатить зарплаты сотрудникам и распоряжаться средствами на счетах из-за отозванной после смерти его основателя Николая Коляды электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об стало известно во время заседания Кировского районного суда Екатеринбурга по рассмотрению иска заместителя директора театра Эки Вашакидзе, которая просит признать ее одним из учредителей автономной некоммерческой организации (АНО) «Коляда-театр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Николай Коляда умер 2 марта. Основанный им Коляда-театр работает с 2001 года, а в 2014 году он переехал в помещение бывшего кинотеатра «Искра» на пр. Ленина, 97. Ежегодно театр проводит фестиваль «Коляда-Plays», который в этом году пройдет с 20 по 30 июня.

Теперь Коляда-театр не может подписывать документы, работы ведутся только по ранее заключенным договорам. «Деятельность ведется по остаточному принципу»,— пояснил представитель госпожи Вашакидзе Владислав Хрупалов. По его словам, сотрудники театра «вошли в положение».

При этом труппа театра работает, на его сцене каждый день играют спектакли. Художественным руководителем Коляда-театра сейчас является Олег Ягодин — он был избран 1 апреля.

Эка Вашакидзе подала иск вскоре после смерти Николая Коляды, требуя запретить регистрационные действия, связанные с ликвидацией Коляда-театра. В театре были документы о назначении ее учредителем, однако они не были зарегистрированы в Минюсте — в 2023 году этого можно было не делать по закону. После смерти Николая Коляды госпожа Вашакидзе попробовала зарегистрировать изменения в уставе у нотариусов, однако ей отказали и посоветовали обратиться в Минюст.

Представители Минюста в суде заявляли, что единственным руководителем и учредителем театра является Николай Коляда. Чтобы изменить это, необходимо его письменное заявление. Само ведомство не может внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), однако готово это сделать по решению суда.

Сейчас у театра нет учредителя, а это значит, что его юридическое лицо могут ликвидировать по заявлению ведомства. Помимо этого, учредитель может назначить директора, которого сейчас у театра тоже нет. Это нужно, чтобы вести деятельность юридического лица, в том числе подавать заявки на гранты (сейчас театр лишился и этой возможности).

В случае ликвидации, по словам господина Хрупалова, в первую очередь театр потеряет организацию, зарегистрированную самим Николаем Колядой, а также наработанную им репутацию. На АНО «Коляда-театр» оформлены договор о безвозмездном пользовании помещением и договоры трудоустройства его сотрудников.

Имущества у театра нет, однако на счетах лежат средства — их не очень много, заметил представитель организации. Как сообщили в Минюсте, в случае ликвидации юридического лица они перейдут в доход государства.

Подробнее о судебном разбирательстве — в материале «Театр опасается ликвидации»

Анна Капустина