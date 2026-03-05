«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет Коляда»

В четверг, 5 марта, в Екатеринбурге простились с выдающимся драматургом, режиссером и руководителем уральского «Коляда-театра» Николаем Колядой. Он скончался 2 марта в возрасте 68 лет: режиссер в буквальном смысле сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции, после чего попал в реанимацию, откуда уже не вернулся. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек, из-за чего церемонию пришлось продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище. На прощании говорили, что Николай Коляда внес самый больший вклад в развитие современной драматургии на русском языке; актеры называли его «наставником», а чиновники просили прощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У здания «Коляда-театра» выстроились длинные очереди желающих проститься с Николаем Колядой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ У здания «Коляда-театра» выстроились длинные очереди желающих проститься с Николаем Колядой

Прощание с Николаем Колядой в Екатеринбурге собрало несколько тысяч человек — по масштабу сравнимо с похоронами других уральских знаменитостей: Павла Бажова и Владислава Крапивина. Поклонники, коллеги, близкие и ученики драматурга начали собираться у театра за полчаса до начала церемонии, многие были с цветами. К моменту, когда двери распахнулись, вдоль проспекта Ленина уже выстроились длинные очереди с обеих сторон. Людей не остановила даже непогода, с морозом –17 градусов и пронизывающим ветром.

Сцена, когда-то наполненная смехом и радостью, теперь была заставлена массивными венками. В центре стоял открытый гроб. Коляда был в своей знаменитой тюбетейке и выглядел так, будто только сейчас нашел успокоение в перманентной борьбе с самим собой и миром. Вокруг него возвышались вазы, полные цветов; актеры едва успевали относить букеты в другую комнату. У гроба сидели близкие и родные драматурга. Рядом в траурных одеждах стояли заплаканные актеры — было видно, что они не спали всю ночь. В зрительном зале собрались ученики Коляды, они утешали друг друга, стараясь сдерживать слезы. Негромко звучала музыка из спектаклей театра.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы прощаемся с Николаем Колядой. Можете подойти, попрощаться, что-то сказать»,— обратился к залу Олег Ягодин, которого режиссер не раз называл своим любимым актером.

От представителей власти на прощании выступил министр культуры Свердловской области Илья Марков. «Можно подойти к театру и посмотреть, какая там очередь. Много людей, ценителей таланта Николая Владимировича, пришли попрощаться. Николай Владимирович — это, конечно, явление, характер»,— сказал он и возложил на гроб подсолнухи, отметив, что эти цветы символизируют стремление к солнцу. Министр пообещал, что театр «солнца русской драматургии» будет жить.

«Коля, могу сказать, у нас аншлаг. Как и всегда, как ты мечтал,— обратилась к покойному близкая подруга, актриса Тамара Зимина.— Это просто удивительное счастье, что у нас в городе есть театр Коляды. Мы обязательно будем жить. В театре всегда будут идти твои пьесы. Нельзя терять то, что так светло, так радостно и так нужно. Пусть твоя душа будет спокойна».

«Сегодня всем трудно отпустить. Но самое главное, друзья мои, что этот человек был в нашей жизни. Мы всегда будем знать, что "солнце русской драматургии" не уйдет. Остались его пьесы, спектакли. Осталась его память в нас»,— сказала председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Светлана Учайкина. В прошлом году она занимала должность областного министра культуры и отказала Николаю Коляде в гранте на проведение фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», что широко обсуждалось в СМИ. «Простите Николай Владимирович, если в чем-то была неправа, несправедлива к вам,— обратилась госпожа Учайкина к покойному драматургу.— Я вас очень люблю. Я вас очень ценю. И я вас не забуду».

Церемония прощания затянулась — так много было желающих высказать слова благодарности великому театральному деятелю. Много было сказано о том, «как трудно поверить в его отсутствие» и как «щемит сердце от бесконечной, ноющей боли». Наконец, один за другим в зале прозвучали три звонка, и публика расступилась. Гроб с телом Николая Коляды несли по коридору его любимого театра — коридору, увешанному коврами, его же портретами, открытками, статуэтками, всяческими безделушками и многочисленными наградами. На улице стояли тысячи людей — они проводили режиссера долгими аплодисментами и скандированием перефразированной строчки из детской песни: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Коляда».

Артем Путилов, Екатеринбург