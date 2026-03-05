Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет Коляда»

Зрители и актеры простились с уральским драматургом Николаем Колядой

В четверг, 5 марта, в Екатеринбурге простились с выдающимся драматургом, режиссером и руководителем уральского «Коляда-театра» Николаем Колядой. Он скончался 2 марта в возрасте 68 лет: режиссер в буквальном смысле сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции, после чего попал в реанимацию, откуда уже не вернулся. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек, из-за чего церемонию пришлось продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище. На прощании говорили, что Николай Коляда внес самый больший вклад в развитие современной драматургии на русском языке; актеры называли его «наставником», а чиновники просили прощения.

У здания «Коляда-театра» выстроились длинные очереди желающих проститься с Николаем Колядой

У здания «Коляда-театра» выстроились длинные очереди желающих проститься с Николаем Колядой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У здания «Коляда-театра» выстроились длинные очереди желающих проститься с Николаем Колядой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прощание с Николаем Колядой в Екатеринбурге собрало несколько тысяч человек — по масштабу сравнимо с похоронами других уральских знаменитостей: Павла Бажова и Владислава Крапивина. Поклонники, коллеги, близкие и ученики драматурга начали собираться у театра за полчаса до начала церемонии, многие были с цветами. К моменту, когда двери распахнулись, вдоль проспекта Ленина уже выстроились длинные очереди с обеих сторон. Людей не остановила даже непогода, с морозом –17 градусов и пронизывающим ветром.

Сцена, когда-то наполненная смехом и радостью, теперь была заставлена массивными венками. В центре стоял открытый гроб. Коляда был в своей знаменитой тюбетейке и выглядел так, будто только сейчас нашел успокоение в перманентной борьбе с самим собой и миром. Вокруг него возвышались вазы, полные цветов; актеры едва успевали относить букеты в другую комнату. У гроба сидели близкие и родные драматурга. Рядом в траурных одеждах стояли заплаканные актеры — было видно, что они не спали всю ночь. В зрительном зале собрались ученики Коляды, они утешали друг друга, стараясь сдерживать слезы. Негромко звучала музыка из спектаклей театра.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы прощаемся с Николаем Колядой. Можете подойти, попрощаться, что-то сказать»,— обратился к залу Олег Ягодин, которого режиссер не раз называл своим любимым актером.

Каким был всенародный драматург Николай Коляда

От представителей власти на прощании выступил министр культуры Свердловской области Илья Марков. «Можно подойти к театру и посмотреть, какая там очередь. Много людей, ценителей таланта Николая Владимировича, пришли попрощаться. Николай Владимирович — это, конечно, явление, характер»,— сказал он и возложил на гроб подсолнухи, отметив, что эти цветы символизируют стремление к солнцу. Министр пообещал, что театр «солнца русской драматургии» будет жить.

«Коля, могу сказать, у нас аншлаг. Как и всегда, как ты мечтал,— обратилась к покойному близкая подруга, актриса Тамара Зимина.— Это просто удивительное счастье, что у нас в городе есть театр Коляды. Мы обязательно будем жить. В театре всегда будут идти твои пьесы. Нельзя терять то, что так светло, так радостно и так нужно. Пусть твоя душа будет спокойна».

Церемония прощания в «Коляда-театре»

Церемония прощания в «Коляда-театре»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Очередь желающих проститься с драматургом у входа в театр

Очередь желающих проститься с драматургом у входа в театр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Гроб с телом покойного драматурга

Гроб с телом покойного драматурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы «Курара», актер Олег Ягодин (справа) и актриса Тамара Зимина (слева)

Лидер группы «Курара», актер Олег Ягодин (справа) и актриса Тамара Зимина (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемонию прощания продлили на час из-за большого количества желающих проститься с умершим

Церемонию прощания продлили на час из-за большого количества желающих проститься с умершим

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр культуры Свердловской области Илья Марков

Министр культуры Свердловской области Илья Марков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актриса Тамара Зимина

Актриса Тамара Зимина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания в «Коляда-театре» в Екатеринбурге

Церемония прощания в «Коляда-театре» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков

Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания в «Коляда-театре»

Церемония прощания в «Коляда-театре»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Драматурга похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Драматурга похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актеры Олег Ягодин (справа) и актриса Тамара Зимина (вторая справа) на церемонии. Драматурга проводили в последний путь аплодисментами

Актеры Олег Ягодин (справа) и актриса Тамара Зимина (вторая справа) на церемонии. Драматурга проводили в последний путь аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания в «Коляда-театре»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Очередь желающих проститься с драматургом у входа в театр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Гроб с телом покойного драматурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы «Курара», актер Олег Ягодин (справа) и актриса Тамара Зимина (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемонию прощания продлили на час из-за большого количества желающих проститься с умершим

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр культуры Свердловской области Илья Марков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актриса Тамара Зимина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания в «Коляда-театре» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония прощания в «Коляда-театре»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Драматурга похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актеры Олег Ягодин (справа) и актриса Тамара Зимина (вторая справа) на церемонии. Драматурга проводили в последний путь аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Сегодня всем трудно отпустить. Но самое главное, друзья мои, что этот человек был в нашей жизни. Мы всегда будем знать, что "солнце русской драматургии" не уйдет. Остались его пьесы, спектакли. Осталась его память в нас»,— сказала председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Светлана Учайкина. В прошлом году она занимала должность областного министра культуры и отказала Николаю Коляде в гранте на проведение фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», что широко обсуждалось в СМИ. «Простите Николай Владимирович, если в чем-то была неправа, несправедлива к вам,— обратилась госпожа Учайкина к покойному драматургу.— Я вас очень люблю. Я вас очень ценю. И я вас не забуду».

Кем стал Николай Коляда для Екатеринбурга

Церемония прощания затянулась — так много было желающих высказать слова благодарности великому театральному деятелю. Много было сказано о том, «как трудно поверить в его отсутствие» и как «щемит сердце от бесконечной, ноющей боли». Наконец, один за другим в зале прозвучали три звонка, и публика расступилась. Гроб с телом Николая Коляды несли по коридору его любимого театра — коридору, увешанному коврами, его же портретами, открытками, статуэтками, всяческими безделушками и многочисленными наградами. На улице стояли тысячи людей — они проводили режиссера долгими аплодисментами и скандированием перефразированной строчки из детской песни: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Коляда».

Артем Путилов, Екатеринбург

