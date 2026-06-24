ЯрГУ им. Демидова вошел в топ вузов России по зарплатам выпускников в IT-сфере

Ярославский государственный университет им. Демидова занял 17-е место в рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат IT-специалистов, окончивших вуз в 2020 – 2025 годах. Как сообщили в вузе, рейтинг создавался сервисом SuperJob совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова

Демидовский университет стал единственным представителем Ярославской области в указанном рейтинге. Вуз третий год подряд занимает 17-е место. Согласно обновленным данным, зарплата выпускников ЯрГУ в Москве в 2025 – 2026 годах в среднем составила 155 тыс. руб. Рост за год — 10 тыс. руб. Кроме того, 64% IT-специалистов, отучившихся в Демидовском университете, остались в Ярославле, следует из рейтинга.

Первое место в рейтинге занял Московский физико-технический институт со средними зарплатами выпускников в 350 тыс. руб. На втором месте расположился университет ИТМО (Санкт-Петербург): в среднем выпускники-айтишники получали 300 тыс. руб.

Алла Чижова