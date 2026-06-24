ЗакС принял законопроект о праве иногородних таксистов без прописки работать в Петербурге

Петербургский парламент в третьем чтении принял законопроект , который дает право самозанятым получать лицензию на работу водителем такси, не имея регистрацию в Петербурге. Речь идет о физических лицах, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принятие законопроекта одобрили практически единогласно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Принятие законопроекта одобрили практически единогласно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чтобы воспользоваться такой возможностью, самозанятые должны зарегистрироваться в налоговых органах Петербурга. В городском правительстве заявляли, что отмена требований необходима для поддержки отрасли, развития конкуренции и пополнения бюджета Петербурга.

Принятие законопроекта одобрили практически единогласно: за выступили 46 депутата, двое от голосования воздержались.

Подробнее о новом законопроекте в материале «Ъ Северо-Запад» — «Региональные шашечки».

Надежда Ярмула