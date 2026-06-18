Региональные шашечки

Самозанятые, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, смогут легально оформить лицензию на работу водителем такси в городе. Соответствующий законопроект парламент одобрил в первом чтении на пленарном заседании 17 июня. Единственное условие — находиться на учете в налоговых органах Петербурга. Идею отменить для самозанятых требование обязательной регистрации по месту работы для получения лицензии еще в прошлом году продвигали депутаты Петербурга. Проект законодательной инициативы был рассмотрен в Заксобрании города только в первом чтении. Однако уже в конце 2025-го аналогичный закон приняла Госдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительственный комитет по транспорту ранее сообщал, что в официальном реестре 6 324 самозанятых перевозчика

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Правительственный комитет по транспорту ранее сообщал, что в официальном реестре 6 324 самозанятых перевозчика

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Депутаты Заксобрания одобрили в первом чтении законопроект, который дает право самозанятым таксистам — физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,— получать лицензию на работу без регистрации в Петербурге. Единственное условие — самозанятые должны быть зарегистрированы в налоговых органах города.

Кроме того, законопроект дает право правительству города вести учет автомобилей самозанятых перевозчиков, а также устанавливать порядок определения общего числа машин, сведения о которых могут быть внесены в реестр легковых такси.

Отмена требования об обязательной регистрации необходима для поддержки отрасли, развития конкуренции и пополнения бюджета города, заявил во время выступления в Заксобрании представитель губернатора в городском парламенте Константин Сухенко. «Эти меры позволят расширить количество предложений, создать условия для снижения цен, а возросшая конкуренция повысит качество оказания услуг. Как мы ожидаем, и бюджет Петербурга пополнится дополнительными средствами»,— перечислил плюсы господин Сухенко

Правительственный комитет по транспорту ранее сообщал, что в официальном реестре 6324 самозанятых перевозчика. В комитете также отметили, что благодаря новым мерам увеличится количество легальных перевозчиков, а следовательно, вырастут поступления в бюджет за счет налогов.

Идею отменить для самозанятых требование обязательной регистрации по месту жительства для получения лицензии на работу в такси в июне прошлого года предлагали депутаты петербургского парламента. Идею поддерживал московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также участники рынка. Петербургский парламент тогда принял проект законодательной инициативы в первом чтении, однако до голосования в целом дело не дошло.

Осенью аналогичный законопроект был рассмотрен в Госдуме. В декабре 2025-го закон был принят: Дума разрешила самозанятым таксистам получать разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации. На этот документ и ссылается ЗакС Петербурга.

Во время рассмотрения проекта в ЗакСе руководитель фракции «Справедливая Россия» Марина Шишкина отметила, что после запрета на наем в такси мигрантов рынок пассажирских перевозок просел.

«Чувствуется кадровый голод. Любой горожанин, который пользуется такси, скажет, что цены на поездки выросли примерно на 25–30%. Считал ли кто-то, как новая мера может помочь? Сколько нужно таких машин? Будут ли они безопасны?» — поинтересовалась госпожа Шишкина.

Константин Сухенко в ответ отметил, что повышение цен затрагивает не только работу такси. «Я иногда такси пользуюсь. Считаю, что у нас нет проблем вызвать такси, доехать на нем. Качество транспорта, на мой взгляд, удовлетворительно. У нас более или менее рынок работает. И изменения, которые произошли, я считаю скорее положительными»,— заявил господин Сухенко.

Ответить на вопрос по существу поручили заместителю председателю комитета по транспорту Денису Усанову. Он отметил, что обсуждаемый законопроект стал продолжением инициативы петербургских депутатов. «Это приведет к повышению налоговых доходов. Мы позволяем легализоваться тем водителям, которые работают в Петербурге, но имеют регистрацию в других субъектах»,— повторил Денис Усанов.

Принятие законопроекта одобрили практически единогласно: за выступили 44 депутата, двое от голосования воздержались.

Надежда Ярмула