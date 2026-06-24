Один из ключевых авиаперевозчиков СКФО предупредил о критической ситуации с топливом

Ростовский авиаперевозчик «Азимут» забил тревогу из-за острой нехватки авиационного топлива в южных регионах страны: с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64% — до 157 тыс. рублей за тонну без НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авиакомпания «Азимут», специализирующаяся на межрегиональных перевозках в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Министерства энергетики в ситуацию с поставками авиакеросина. Перевозчик указывает, что дефицит топлива ставит под угрозу выполнение рейсов именно на кавказских направлениях — наиболее уязвимом сегменте маршрутной сети компании.

Перебои в цепочке снабжения начались в первой половине июня, когда ключевой поставщик компании уведомил её о принудительном снижении отгрузок приблизительно на 30% относительно контрактных объемов. Официальной причиной названы форс-мажорные обстоятельства на ряде нефтеперерабатывающих предприятий, повлекшие резкое сжатие предложения авиационного топлива на внутреннем рынке. Попытки «Азимута» найти альтернативных поставщиков результата не принесли: запросы на дополнительные партии либо остаются без ответа, либо удовлетворяются по ценам, кратно превышающим плановые показатели.

По оценке самого перевозчика, наблюдаемый дефицит связан с перераспределением сырьевых потоков, плановыми и внеплановыми работами на НПЗ, а также логистическими ограничениями. При этом ситуация выглядит парадоксально на фоне мировой конъюнктуры: глобальные котировки на авиационное топливо снижаются третий месяц подряд, тогда как внутрироссийские цены и доступность продукта продолжают ухудшаться.

Наиболее острое положение сложилось в двух ключевых для «Азимута» аэропортах региона. В Махачкале стоимость авиакеросина с начала июня выросла на 64%, достигнув отметки 157 тыс. руб. за тонну без НДС, — значительно выше среднероссийской динамики. Из дагестанской столицы компания выполняет регулярные рейсы в московское Внуково, Минеральные Воды и Сочи, а также ряд межрегиональных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность республики для трудовых мигрантов и туристов.

Аэропорт Минеральных Вод служит узловой точкой для внутренних направлений: Москва (Внуково), Сочи, Ростов-на-Дону, а в летний период — чартерных и сезонных рейсов в Анапу и Краснодар. На этих маршрутах «Азимут» фиксирует опережающий рост себестоимости полетов: по части рейсов затраты на топливо уже превышают выручку от продажи билетов.

Основанная в 2017 году авиакомпания эксплуатирует парк, полностью укомплектованный российскими ближнемагистральными самолётами Sukhoi Superjet 100, и выполняет свыше 50 внутренних направлений, а также рейсы в страны ближнего зарубежья, на Ближний Восток и в Азию.

Станислав Маслаков