Нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачев окончательно перешел в «Амур»

Ярославский ХК «Локомотив» передал права на форварда Ярослава Лихачева хабаровскому «Амуру». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Нападающий в прошлом сезоне находился в аренде, а сейчас права на игрока перешли хабаровскому клубу в обмен на денежную компенсацию»,— сообщили в «Локомотиве».

Ярослав Лихачев — воспитанник «Локомотива». В 2018-2021 годах выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. В 2021 году вернулся в Россию и подписал контракт с родным клубом. Сначала выступал в молодежке, а затем после предсезонки с основным составом «Локомотива» отправился на правах аренды в «Амур». Сезон 2023/24 провел в составе ярославской команды, а в следующем сезоне вновь был отправлен в аренду — уже в «Куньлунь Ред Стар». Минувший сезон провел в «Амуре». В хабаровском клубе Ярослав Лихачев стал лучшим бомбардиром и снайпером прошлого сезона.

«Наконец-то мы закрыли эту сделку, долгожданную как для нас, так и для болельщиков. Много говорить про Ярослава не имеет смысла, все знают его сильные стороны. Безусловно, он будет одним из ключевых игроков нашей новой команды. Здорово, что Ярослав, который сам хотел играть в Хабаровске, в итоге оказался в "Амуре"»,— прокомментировал генменеджер «Амура» Никита Точицкий.

Алла Чижова