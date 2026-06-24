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В Геленджике работает ПВО

Громкие звуки, раздающиеся в небе над Геленджиком, связаны с работой средств противовоздушной обороны. Угрозы для города и его жителей нет. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уважаемые жители и гости курорта! Громкие звуки, которые вы слышите, это работа ПВО. Городу Геленджику ничего не угрожает»,— написал господин Богодистов в мессенджере «Макс».

Он призвал граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на данные официальных источников.

Ранее власти Сочи, федеральной территории «Сириус» и Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Наталья Решетняк

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