В Геленджике работает ПВО

Громкие звуки, раздающиеся в небе над Геленджиком, связаны с работой средств противовоздушной обороны. Угрозы для города и его жителей нет. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уважаемые жители и гости курорта! Громкие звуки, которые вы слышите, это работа ПВО. Городу Геленджику ничего не угрожает»,— написал господин Богодистов в мессенджере «Макс».

Он призвал граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на данные официальных источников.

Ранее власти Сочи, федеральной территории «Сириус» и Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Наталья Решетняк