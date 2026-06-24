В Сочи, Сириусе и Туапсинском районе объявили угрозу БПЛА

Власти Сочи, федеральной территории «Сириус» и Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о введении соответствующего режима на территории города. Аналогичное предупреждение опубликовано администрацией федеральной территории «Сириус». Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил о существующей угрозе атаки беспилотников.

Кроме того, о беспилотной опасности сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Соответствующее предупреждение было опубликовано в официальном Telegram-канале.

Дополнительная информация о возможном развитии ситуации и ограничительных мерах на момент публикации не приводилась.

Вячеслав Рыжков