Фонтан в центре Ярославля отремонтируют в 2027 году

В Ярославле ремонт фонтана у часовни Александра Невского на улице Андропова проведут в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

«К подготовительным работам приступим в сентябре, основной этап проведем уже в начале следующего года. В результате в городе появится еще один современный светомузыкальный фонтан»,— написал губернатор.

Фонтан к настоящему времени серьезно износился. Накануне местные жители стали сообщать, что фонтан протекает. В мае власти проводили запрос цен на разработку эскизного проекта, рабочей документации и устройство технологической части фонтана.

Согласно документации, подрядчик среди прочего должен будет смонтировать насосы, фильтры, шкафы управления, датчики уровня и ветра, подсветку, акустику, лазерный проектор, видеонаблюдение, а также запрограммировать сценарии работы фонтанов. Торги по поиску подрядчика еще не объявлялись.

Алла Чижова