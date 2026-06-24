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Фонтан в центре Ярославля отремонтируют в 2027 году

В Ярославле ремонт фонтана у часовни Александра Невского на улице Андропова проведут в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

«К подготовительным работам приступим в сентябре, основной этап проведем уже в начале следующего года. В результате в городе появится еще один современный светомузыкальный фонтан»,— написал губернатор.

Фонтан к настоящему времени серьезно износился. Накануне местные жители стали сообщать, что фонтан протекает. В мае власти проводили запрос цен на разработку эскизного проекта, рабочей документации и устройство технологической части фонтана.

Согласно документации, подрядчик среди прочего должен будет смонтировать насосы, фильтры, шкафы управления, датчики уровня и ветра, подсветку, акустику, лазерный проектор, видеонаблюдение, а также запрограммировать сценарии работы фонтанов. Торги по поиску подрядчика еще не объявлялись.

Алла Чижова

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